Черновецький обіцяв розмістити Казахстан ближче до США

Амангельди Жумабаєв

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Амангельди ЖУМАБАЄВ звернувся до київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням посприяти в швидкому вирішенні питання з виділенням Київрадою земельної ділянки під будівництво нового посольства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося А.ЖУМАБАЄВ сказав сьогодні під час зустрічі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у київській мерії.

А.ЖУМАБАЄВ повідомив, що посольство займає територію 0,13 га на вулиці Мельникова, 26, і ця територія знаходиться у власності Казахстану. На сьогодні там працюють 25 осіб. За словами посла, планується, що кількість співробітників посольства збільшуватиметься, і у зв`язку з цим виникла необхідність в розширенні будівлі посольства. А.ЖУМАБАЄВ звернувся до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням виділити земельну ділянку під нове посольство на вулиці Танковій, 4. (Зараз 4 га там займає посольство США, і надалі планується побудувати дипломатичне житлове містечко – УНІАН).

Таким чином, Київрада на найближчій сесії розгляне питання про виділення в оренду на 49 років земельної ділянки площею 0,8 га на вул. Танковій.

Разом із тим, А.ЖУМАБАЄВ висловив побажання, щоб його резиденція разом із Торговим домом Казахстану розмістилися неподалік від діючого посольства на Мельникова, 51.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв усіляко сприяти у виділенні земельної ділянки під нове посольство, і прямо на зустрічі підписав розпорядження, яким дозволив розмістити резиденцію посла і Торговий дім Казахстану на вул. Мельникова, де з цією метою виділяється приблизно 0,2 га землі.

А.ЖУМАБАЄВ також повідомив, що в рамках Року Казахстану в Україні до Києва приїде делегація з мерії Астани для того, щоб обговорити подальшу співпрацю між столицями двох країн. За словами посла, планується в травні організувати Дні Астани в Києві.