16 дітей постраждали від ”Кобри”

У Дніпродзержинському колегіумі від розпиленого сльозогінного газу постраждали 16 учнів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент трапився вдень 23 січня у Заводському районі Дніпродзержинська в колегіумі №16. Зокрема, у приміщенні туалету на другому поверсі двоє восьмикласників розпилили газовий балончик марки “Кобра 1м”. В результаті 15 учням надана медична допомога у медпункті навчального закладу, а до міської лікарні госпіталізовано учня 6-го класу (1995 року народження). Евакуація не проводилася, навчальний процес не переривався.