Нинішня президентська кампанія гірша за минулу

Деякі українські експерти називають регресивною нинішню президентську виборчу кампанію.

Таку точку зору на прес-конференції в УНІАН висловили політолог Дмитро ДЖАНГІРОВ, письменник-публіцист Олесь БУЗИНА і автор кінофільму "Помаранчеве небо" Юрій БУТУСОВ.

"Як потенційний учасник голосування, той загальний регрес суспільно-політичних процесів, які бачимо останні п`ять років, він не міг не позначитися на виборчій кампанії - сприйняття виборчої кампанії в суспільстві відступило на десять і більше років назад", - сказав Д.ДЖАНГІРОВ.

У свою чергу, О.БУЗИНА висловив думку, що нинішня президентська кампанія, як ніяка інша, є найбільш "веселою й оптимістичною", проте переважна більшість її учасників, окрім лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, перетворили її на самопіар, позбавлений конкретики. "Розквіт піару - це смерть піару. Я так думаю", - сказав він.

Разом із тим Ю.БУТУСОВ вважає, що виборчі штаби всіх кандидатів у президенти не прагнуть робити наголос на управління інформаційними потоками, а все більше намагаються зосередити акцент на адміністративному ресурсі й управлінні виборчими комісіями.

"Методика комунікації з суспільством - вона відсутня. У виборчих штабах вважають, що через апатію до політиків у суспільстві працювати з ними (виборцями - УНІАН) сенсу немає... Йде імітація запеклої боротьби. Над якістю інформаційного потоку ніхто не замислюється... Це крок, мабуть, стрибок назад", - сказав Ю.БУТУСОВ.