Через негоду без світла - 31 населений пункт України
11:40, 09 січня 2010Суспільство
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У трьох областях
У трьох областях України залишається знеструмленим через негоду 31 населений пункт.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 9 січня у трьох областях залишається знеструмленим 31 населений пункт.
Без електропостачання залишаються, зокрема у Харківській 18 населених пунктів, у Полтавській – 11 і в Луганській області 2 населені пункти.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
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