Через негоду без світла - 31 населений пункт України

11:40, 09 січня 2010
Суспільство
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У трьох областях

У трьох областях України залишається знеструмленим через негоду 31 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 9 січня у трьох областях залишається знеструмленим 31 населений пункт.

Без електропостачання залишаються, зокрема у Харківській 18 населених пунктів, у Полтавській – 11 і в Луганській області 2 населені пункти.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

 

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