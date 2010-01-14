Пожежа у центрі Києва: загинула жінка
13:02, 14 січня 2010Суспільство
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Чоловіка госпіталізували
Учора, 13 січня, о 21.10 сталася пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по бульвару Лихачова, 7, що в Печерському районі Києва, унаслідок якої загинула жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, у складних умовах задимлення рятувальники потрапили до квартири і винесли звідти двох потерпілих – непритомних чоловіка і жінку. Згодом пожежа була ліквідована.
Власника квартири з отруєнням чадним газом було госпіталізовано у токсикологічне відділення, його жінку врятувати не вдалося.
За попередніми даними, причиною пожежі стало куріння в ліжку. Також відомо, що власник квартири перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
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