Пожежа у центрі Києва: загинула жінка

Учора, 13 січня, о 21.10 сталася пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по бульвару Лихачова, 7, що в Печерському районі Києва, унаслідок якої загинула жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, у складних умовах задимлення рятувальники потрапили до квартири і винесли звідти двох потерпілих – непритомних чоловіка і жінку. Згодом пожежа була ліквідована.

Власника квартири з отруєнням чадним газом було госпіталізовано у токсикологічне відділення, його жінку врятувати не вдалося.

За попередніми даними, причиною пожежі стало куріння в ліжку. Також відомо, що власник квартири перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.