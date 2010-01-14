До метро дійшло рішення Черновецького про безкоштовний проїзд для міліції

Столичний метрополітен цього року продовжив здійснювати безкоштовне перевезення правоохоронців та податківців, оскільки отримав відповідні рішення міської влади.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№3 (3634)) з посиланням на інформацію керівника прес-служби КП “Київський метрополітен” Надію ШУМАК.

“Ми отримали копію рішення та листа від Київради. Всі ці категорії громадян їздять зараз безплатно”, - сказала вона.

Загалом, за даними підприємства, на сьогодні столичною підземкою безкоштовно користуються понад 300 тис. пільговиків.

Як інформує газета, рішення Київради про продовження працівникам міліції, податкової міліції та працівників СБУ безплатного проїзду в 2010 році мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав перед Новорічними святами.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2009 року депутати Київської міської ради прийняли рішення про безоплатний проїзд працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України у 2010 році в громадському пасажирському транспорті. За відповідний проект рішення проголосували 102 з 114 присутніх в залі депутатів.

Депутати своїм рішенням внесли зміни в попереднє рішення Київради від 27 листопада 2008 року щодо безкоштовного проїзду цих категорій пасажирів у 2008 та 2009 роках.

Рішення було прийнято, враховуючи звернення правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації права на безплатний проїзд їх працівників для виконання покладених на них обов`язків.

Разом з тим, 6 січня цього року на офіційному сайті КП “Київський метрополітен” було оприлюднено інформацію, що у керівництва підприємства відсутні відповідні рішення міської влади про безкоштовний проїзд в підземці у 2010 року працівників міліції, податкової міліції та СБУ. Виходячи з цього, заявляли в метро, вказані працівники повинні сплачувати за проїзд на загальних підставах.

За поясненням прес-служби метрополітену, пунктом 2.1. рішення Київської міської ради від 27 листопада 2008 р. № 642/642 « Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України » було передбачено забезпечення реалізації права на безплатний проїзд у Києві всіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування (крім таксі і транспортних засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі) працівників міліції, податкової та СБУ для виконання покладених на них обов’язків у 2008 та 2009 роках.