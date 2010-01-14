Ющенко: жоден українець не хоче повернення на п’ять років назад

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що жоден українець сьогодні не хоче повернення на п’ять років назад.

Про це він сказав в ефірі 5-го каналу, беручи участь у спеціальному проекті «Формула демократії» в рамках ток-шоу «Я так думаю з Анною БЕЗУЛИК».

«В мене є відчуття, що крана, в якій ми сьогодні живемо, – це не та країна, в якій ми жили п’ять років тому», - сказав він.

«І запитайте будь-кого: чи ти хочеш повернутися у 2004 рік? Хто стоїть під помаранчевим, хто стоїть під білим, хто стоїть під будь-яким іншим прапором – вони скажуть: ні, боронь Боже, ми туди повертатися не будемо», – зазначив Президент.