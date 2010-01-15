Експерт: інфляція скоротилась через зниження реальних доходів

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ пояснює низьку інфляцію в грудні зниженням реальних доходів населення в 2009 році.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УНІАН.

О.ЖОЛУДЬ зазначив, що зниження реальних доходів українців у 2009 році зменшило вплив чинника сезонності на інфляцію грудня, оскільки українці в свята витрачали менше звичайного, тим самим не підігрівали попит. Саме низький показник інфляції в грудні став причиною того, що інфляція за 2009 рік виявилася нижчою, ніж очікували експерти.

Так О.ЖОЛУДЬ повідомив, що за підсумками 2009 року МЦПД прогнозував інфляцію на рівні 13,5%.

«Ми очікували дещо вищу інфляцію, оскільки зазвичай наприкінці року присутня певна сезонність. Дивно низька інфляція була в грудні по продуктах харчування, було навіть зниження цін по окремих категоріях продуктів», - зазначив О.ЖОЛУДЬ.

Також експерт вважає, що стримані витрати українців у період новорічних свят можуть свідчити про те, що населення не вірить у швидке завершення кризи.

«Це непрямо свідчить про те, що українці поки не очікують миттєвого виходу з кризи», - сказав О.ЖОЛУДЬ.

За його словами, в першому кварталі 2010 року в частині показника інфляції не очікується якихось істотних відхилень від ситуації минулих років. «Думаю, що підвищення цін на житлово-комунальні послуги й підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення відбуватиметься, починаючи з другого кварталу», - сказав О.ЖОЛУДЬ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року була 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).