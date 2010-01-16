Путін і Тимошенко підписали супертаємний документ?

Доповнення до газових контрактів про обсяги поставок газу між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України», що з`явилися в Інтернеті, підтверджують, що питання про стягнення штрафів з української компанії за скорочення поставок газу в 2009 році не закрите, а лише перенесене за термінами – можливо, на період після виборів.

Про це в коментарі УНІАН заявив Представник Президента України з міжнародних питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Ми проаналізували документ і дійшли висновку, що він є саме тим доповненням до газового контракту, який було підписано 24 листопада Олегом ДУБИНОЮ і Олексієм МІЛЛЕРОМ. Як ми і припускали, ані слова про відміну штрафних санкцій в ньому немає. Отже, це питання може виникнути знову, і не виключено, що вже після виборів - незалежно від їх результатів», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

З того, що в документі зафіксовано зниження обсягу газу для закупівлі в 2009 році з 52 млрд. кубометрів до 33,51 млрд., а в 2010-му – до 33,75 млрд., абсолютно, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, не випливає, що штрафи виставлятися не будуть.

«Такий висновок не вірний. Коли підписувалося доповнення з обсягом газу 2009 року в 33,51 млрд. кубометрів, то вже було відомо, що стільки ми купити не зможемо – ми відібрали в кращому разі 23 млрд. кубометрів. Значить, за 10 кубів можна штрафувати. Навіть якщо пригадати, що за контрактом обсяг закупівлі газу може бути зменшено на 20%, то це скорочення має бути відповідним чином оформлене документально і зафіксоване. Але на сьогоднішній день нам про це невідомо ... Таким чином, вийшла така петелька, за яку російська сторона може зачепитися при укладанні і підписанні підсумкових документів з купівлі-продажу», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він заявив, що в Секретаріаті Президентові є оперативна інформація, що питання про штрафи просто перенесене за термінами і може бути знову порушене після виборів.

«Просто так 8 мільярдів доларів – а це саме той розмір штрафу, який може бути виставлено, не прощаються. Не виключено, що було підписано ще один, супертаємний документ, про існування і змісті якого знає дуже обмежена кількість людей. Цей документ просто лежить в сейфі, про нього знають лічені люди – такий варіант використовується в практиці міжнародних відносин. Залежно від розвитку подій, цей документ може бути використано однієї із сторін», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2009 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів в Ялті заявив, що РФ не пред`являтиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу.

«Ми чудово розуміємо, що обсяг споживання (газу) впав, тому, зважаючи на особливий характер відносин між Росією і Україною, між «Газпромом» і «Нафтогазом України», ухвалили рішення не пред`являти цих санкцій», - сказав керівник російського уряду. На уточнююче питання, чи є питання штрафів остаточно вирішеним, В.ПУТІН заявив: «Газпром» має пряму вказівку, і сьогодні я ще раз підтвердив: жодних штрафів пред`являтися українським партнерам не буде».