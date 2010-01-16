Від БЮТ не прийняли заяву про підготовку злочину

Закарпатський БЮТ заявляє про можливість фальсифікацій на виборах Президента України в місті Чоп на користь кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА, а міліція ігнорує відповідні заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили у виборчому штабі кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО в Чопі.

За словами членів штабу, наразі вони володіють інформацією про підготовку фальсифікацій на користь В.ЯНУКОВИЧА. У день голосування, наголошують вказані джерела, передбачається організація «каруселей» із виборців ромської народності, а їх в Чопі нараховується понад 900 осіб.

У штабі також уточнили, що для того, аби не допустити масових фальсифікацій, місцеві депутати від БЮТ звернулися з відповідною заявою в Чопський міськвідділ міліції. Однак там їм відмовили у прийнятті заяви про злочин, який готується.

Також, як повідомила прес-служба, представник Ю.ТИМОШЕНКО в 69 виборчому окрузі Андрій СЕРБАЙЛО звернувся до начальника ГУ МВС України в Закарпатській області Павла КОНОНЕНКА з заявою, в якій просить вплинути на свого підлеглого в Чопі.