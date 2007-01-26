Ющенко дозволив продати Укртелеком і Одеський припортовий завод

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон №580-V «Про внесення змін до деяких законів України», ухвалений парламентом 11 січня 2007 року, яким знімається заборона на приватизацію ВАТ «Укртелеком» і Одеського припортового заводу.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, до попередньої редакції закону від 6 грудня 2006 року глава держави застосував право вето і запропонував внести до закону ряд змін. Під час ухвалення нової редакції закону Верховною Радою всі пропозиції Президента України було враховано.

Законом внесено зміни в перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і в перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затверджені Законом «Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації». Також законом визнано такими, що втратили силу закони «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» і «Про припинення дії Закону України «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна надіслав листа прем`єр-міністру, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 32,8% акцій ВАТ “Укртелеком” і 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Укртелекому» і «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10% пакет акцій цих ВАТ. ФДМ також пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” з пільгового продажу.

Як відзначають у ФДМУ, дані пропозиції можуть бути реалізовані в разі підписання Президентом Закону “Про внесення змін до деяких законів України” (закон ВРУ №580), яким знімається заборона на приватизацію «Укртелекому» і Одеського припортового заводу.

За інформацією прес-служби ФДМУ, найближчим часом Фонд планує направити повний перелік об`єктів для приватизації в 2007 році на узгодження до відповідних міністерств і відомств, після чого він буде переданий для затвердження в Кабінет Міністрів. У Фонді також відзначили, що об`єкти з цього переліку, які заборонені до приватизації, як і в разі з ВАТ “Укртелеком” і ВАТ “Одеський припортовий завод”, можуть бути приватизовані лише після підписання Президентом вищезазначеного закону.

У 2007 році уряд планує одержати від приватизації держмайна 10,2 млрд. грн. (2,02 млрд. дол.).