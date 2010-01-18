Вибух у луганській лікарні: одна людина загинула, семеро - під завалами

12:05, 18 січня 2010
Суспільство
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У закладі перебували 600 людей  

Внаслідок вибуху у Луганській міській лікарні №7 одна людина загинула, одна - у стані середньої важкості, семеро знаходяться під завалами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На момент вибуху в закладі на лікуванні перебували 261 особа та 350 медиків.

Внаслідок вибуху пошкоджені відділення кардіології, неврології, пульмонології, інтенсивної терапії. Евакуацію пацієнтів з пошкоджених відділень завершено.

Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ контролює ситуацію щодо надання медичної допомоги постраждалим.

Заступник міністра охорони здоров’я Володимир ЮРЧЕНКО у складі урядової комісії відбув на місце пригоди.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла у Луганськ для вивчення обставин вибуху у лікарні.

 

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