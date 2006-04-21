Пріоритети гуманітарної політики Ющенка

Секретаріат Президента оприлюднив пріоритетні програми гуманітарної політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ на брифінгу.

Зокрема, серед них програма:

- «Боротьба з дитячою безпритульністю». Вона передбачає забезпечення надання допомоги кожній дитині, яка залишилася без догляду, дієвий захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

- «Збагачення та розвиток культури і духовності українського суспільства». Вона передбачає сприяння формуванню національної ідентичності, консолідації та розвитку української нації, її історичної пам’яті, утвердження поваги у суспільстві до національних та релігійних традицій і культурного надбання.

- «Здоров’я нації». Вона передбачає відновлення зруйнованої системи охорони здоров’я в кожному місті та селі, впровадження обгрунтованих державних гарантій надання населенню безоплатної медичної допомоги, покращити демографічну ситуацію в Україні, забезпеченння утвердження здорового способу життя, збереження генофонду народу України.

- Програма «Конкурентна освіта», яка передбачає забезпечення доступної та якісної освіти для кожного громадянина України.

- «Україна – країна високих технологій». Вона передбачає забезпечення становлення ефективної економіки на основі інноваційної моделі її розвитку та реалізації наукового потенціалу в сфері високих технологій.