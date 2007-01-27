Генпрокуратура України оголошує в розшук власника шести облгазів

Генеральна прокуратура України готує звернення до Генеральної прокуратури РФ з проханням оголосити в розшук громадянина України Олега БАХМАТЮКА, повідомило джерело в правоохоронних органах, передає російське видання «Деловая газета».

Як пише видання, запит Української сторони направлено генпрокуратурі РФ у зв`язку з ухилянням О.БАХМАТЮКА від участі в слідчих заходах, що проводяться ГПУ і УБОЗ МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, здійснене організованою групою, в особливо великих розмірах).

За оперативними даними українських правоохоронців, О.БАХМАТЮК може переховуватись від слідства в одній із східно-європейських країн, серед яких і Росія.

За інформацією українських ЗМІ, наприкінці 2006 року близькі до О.БАХМАТЮКА структури придбали контрольні пакети акцій "Волинь-", "Закарпат-", "Львів-", "Івано-Франківськ-", "Чернівці-" і "Чернігівгаз" у колишнього народного депутата Ігоря ЄРЕМЕЄВА.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України розслідувала кримінальну справу про привласнення 410 млн. грн. коштів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» посадовцями і акціонерами ВАТ «Івано-Франківськгаз», ВАТ «Львівгаз», ВАТ «Закарпатгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ВАТ «Волиньгаз», ПП «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрія», ТОВ «Будпрофсервіс» і ТОВ «Станіславська торгова компанія» в листопаді 2005 – березні 2006 року.

Прокуратура Закарпатської області 7 грудня 2006 року в рамках розслідування кримінальної справи провела виїмку документів у приміщенні ВАТ «Закарпатгаз».

Довідка УНІАН. О.БАХМАТЮК обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» з 25 липня 2006 р. По 16 січня 2007 р. займався питаннями управління майном і корпоративними правами держкомпанії. З 15 листопада 2005 р. і аж до призначення заступником голови правління обіймав посаду начальника управління експертної оцінки і корпоративного фінансування «Нафтогазу України».

До призначення в НАК О.БАХМАТЮК з січня 2004 р. по листопад 2005 р. працював керівником товариства ТОВ «Станіславська торгова компанія» (м.Івано-Франківськ).