Янукович надихнув Сороса

Американський фінансист, інвестор і філантроп Джордж Сорос розповів про враження, отримані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі:

– Така велика кількість учасників на цій зустрічі підтверджує важливість тих політичних процесів, які відбуваються в Україні, для світу. Мене надихнула та політична ситуація, яка зараз є в Україні. Ми є свідками розвитку демократії у вашій країні, коли різні партії можуть вільно конкурувати один з одним. Одні політичні сили зуміли об`єднатися навколо правлячого уряду, інші знайшли в собі сили представляти опозицію.

Більш того, у вас є вільні ЗМІ. Програма, представлена прем`єр-міністром Віктором Януковичем, дає підстави вважати, що політична ситуація в Україні дуже обнадійлива. Мене попросили оцінити положення країни в енергетичній сфері. Звичайно, Україна програла в тій конфронтації, яка виникла 1 січня 2006 року через відсутність прозорого діалогу з українського боку. Втім, ситуацію не можна назвати повністю безнадійною: ваш прем`єр-міністр бере участь у переговорах з Російською Федерацією, які повинні принести позитивні результати. Варто визнати той факт, що сьогодні Україна залежна від постачань російських енергоносіїв так само, як і Європа. Йдеться тільки про ступінь залежності. І для Європи дуже важливо, щоб у цьому питанні діяти з Україною скоординовано.

На мою думку, Україні потрібно в першу чергу забезпечити велику прозорість в діяльності енергетичних компаній, що вже було зроблено в таких країнах, як Азербайджан і Казахстан. Мій фонд завжди підтримував ініціативи, направлені на збільшення прозорості. У різних країнах ми підтримали незалежний моніторинг об`ємів отримання доходів держмонополіями. Такий самий моніторинг пропонуємо провести в Україні. Сподіваюся, що український уряд підтримає таку ініціативу. Це дуже допоможе зміцненню України в її переговорах щодо енергопостачань з Росією.

Обком з посиланням на "Дело"