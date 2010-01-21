У Києві жінка ледь не зварилася живцем

В Києві у відкритий каналізаційний люк впав собака, який потягнув за собою свою хазяйку, що вигулювала тварину. Пес, за словами очевидців, зварився заживо в гарячій воді, температура якої сягала 90 градусів, жінка отримала опіки ніг і зараз перебуває в лікарні.

Про це повідомили в ТСН .

Відкриті каналізаційні люки літня жінка не помітила через сутінки, а коли почала падати, то встигла зачепитися, щоб не провалитися у воду повністю.

Каналізаційні люки, як інформує ТСН, відкрили робітники, які неподалік лагодили систему водопостачання в середній школі (адреса не вказується – УНІАН). Але ніякої огорожі коло відкритих люків не поставили. Приватну компанію, яка порушила правила техніки безпеки, замовило Деснянське управління освіти та науки. Після трагедії, чиновники відмовляються пояснювати свій вибір. На телефонні дзвінки в офісі компанії кілька днів не відповідали і лише одного разу слухавку взяла прибиральниця, зазначають на телеканалі.

Каналізація, де трапилась трагедія, на сьогодні вже закрита люком.