Київське УСБУ викрило оригінального наркокур’єра

Київським управлінням СБУ викрито наркокур’єра, який завозив в Україну опій, захований всередину горіхів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського УСБУ, зокрема, в аеропорту “Бориспіль” оперативники Київського УСБУ затримали 29-річного громадянина однієї з близькосхідних країн, який після канікул на батьківщині приїхав складати іспити у столичному вузі.

На митниці в іноземного студента було вилучено контрабандні наркотики – партію опію та понад 100 пігулок, що містять психотропні речовини. Щоб приховати “товар”, зловмисник наркотичне зілля розфасував у горіхи, попередньо видаливши з них серцевину. А медичні препарати, до обігу яких застосовується особливий контроль, заховав у валізі з речами в спеціальному пакеті – не прозорому для сканування.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Іноземця заарештовано, ведеться слідство.