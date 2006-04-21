Київське УСБУ викрило оригінального наркокур’єра

17:35, 21 квітня 2006
Суспільство
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Громадянин близькосхідної країни повернувся після вузівських канікул

Київським управлінням СБУ викрито наркокур’єра, який завозив в Україну опій, захований всередину горіхів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського УСБУ, зокрема, в аеропорту “Бориспіль” оперативники Київського УСБУ затримали 29-річного громадянина однієї з близькосхідних країн, який після канікул на батьківщині приїхав складати іспити у столичному вузі.

На митниці в іноземного студента було вилучено контрабандні наркотики – партію опію та понад 100 пігулок, що містять психотропні речовини. Щоб приховати “товар”, зловмисник наркотичне зілля розфасував у горіхи, попередньо видаливши з них серцевину. А медичні препарати, до обігу яких застосовується особливий контроль, заховав у валізі з речами в спеціальному пакеті – не прозорому для сканування.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Іноземця заарештовано, ведеться слідство.

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