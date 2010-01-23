В Індії скоротять терміни ув’язнення йогам

Керівництво пенітенціарного управління Індії запустило в одній з в`язниць експеримент, в рамках якого ув`язненим зменшують терміни за заняття йогою, повідомляє AFP. Вже 400 осіб виявили готовність взяти участь у пілотному проекті.

За словами представників управління, за кожні три місяці щоденних занять йогою термін позбавлення волі скорочується на 15 діб. Увязнені повинні виконувати традиційний комплекс "Вітання сонця" (сур’я намаскара), дихальні вправи і асани для поновлення рівноваги.

Передбачається, що заняття йогою допоможуть ув’язненим знайти самоконтроль і стати менш агресивними, а це дозволить їм краще підготуватися до виходу на волю. Крім того, комплекс повинен поліпшити їх фізичну форму.

Наголошується, що в індійських в`язницях рекомендації щодо дострокового звільнення дають і тим увязненим, які навчаються читати і писати або здобувають вищу освіту. Проте обов`язковою умовою є й добра поведінка.

Лента.ру