Укрзалізниця розробляє формат електронного документа для вантажів

Укрзалізниця спільно з Міністерством транспорту та зв’язку України розробляє формат електронного перевізного документа та порядок його застосування під час перевезення вантажів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Укрзалізниці, ці заходи здійснюються на виконання розпорядження Кабінету міністрів N 1557-р від 16 грудня 2009 року.

“Сьогодні технологія оформлення перевізних документів при транспортуванні вантажів дозволяє одночасно користуватися їхніми електронними копіями для звітності та розрахунку з вантажовласником. Проте юридичну силу має лише документ, оформлений на паперовому носії. Ми ставимо перед собою завдання створити електронний документ, а паперовими будуть лише його копії”, – пояснив заступник начальника головного комерційного управління Укрзалізниці Андрій МІРОШНІКОВ.

Він повідомив, що технічні передумови для формування електронного перевізного документа вже є, нині триває робота щодо системи його захисту, зокрема, створення цифрових підписів. Це дозволить відмовитися від традиційних голограми чи бланків суворої звітності.

Згідно з розпорядженням уряду, залізниці України під час вантажоперевезень в межах держави повинні перейти на електронні документи у III кварталі 2011 року.

За словами А. МІРОШНІКОВА, на пострадянському просторі Україна зробить це однією з перших.