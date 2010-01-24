УГКЦ зібрала в Тернополі виступи кращих вертепів

Сьогодні у Тернополі відбудеться фестиваль «Різдво у серці».

Як повідомила кореспонденту УНІАН референт комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Марія КАРЧЕВИЧ, на фестивалі будуть представлені виступи кращих вертепів та маланок з деканатів Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ. Також колективи виконуватимуть колядки та щедрівки. «Під час концерту молодь славитиме народженого Спасителя своїми талантами та представить красу українських традицій святкування Різдва Христового У такий спосіб ми хочемо донести дух Різдва Христового до кожної людини, у кожне серце», – каже М. КАРЧЕВИЧ.

Вестимуть фестиваль співачка Тамара ҐОРҐІШЕЛІ (рок-гурт «Ґоргішелі» – УНІАН) та актор місцевого драмтеатру Олександр ПАПУША.

Фестиваль пройде у палаці культури «Березіль», розпочнеться він о 15 год. Вхід на фестиваль безкоштовний.

Окрім цього, 24 січня на Театральному майдані відбудеться обласне свято обрядового фольклору «Нова радість стала» за участю вертепів Тернопільщини та міста. Розпочнеться концертна програма о 14 год.