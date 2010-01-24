Ющенко доручив створити національний природний парк "Хотинський"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив створити на території Хотинського, Кельменецького та Сокирянського районів Чернівецької області національний природний парк «Хотинський».

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

До території національного природного парку «Хотинський» погоджено в установленому порядку включення 9446,1 гектара земель державної власності, у тому числі 2832,2 гектара земель Державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» та 277,7 гектара земель Державного підприємства «Хотинське лісове господарство», які вилучаються в установленому порядку та надаються національному природному парку в постійне користування, і 459,5 гектара земель Державного підприємства «Кельменецьке спеціалізоване лісництво АПК», 214,7 гектара земель Державного підприємства «Хотинське державне спеціалізоване лісництво АПК» та 5662 гектарів Дніпровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів, що включаються до складу національного природного парку без вилучення.

Президент доручив Кабінету міністрів України:

1) забезпечити:

- вирішення питання щодо утворення адміністрації національного природного парку «Хотинський» та належне її функціонування;

- затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Хотинський» ;

- підготовку протягом 2010 – 2011 років матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо вилучення і надання у постійне користування національному природному парку «Хотинський» 3109,9 гектара земель, а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку, отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками;

- розроблення протягом 2010 – 2012 років та затвердження в установленому порядку Проекту організації території національного природного парку «Хотинський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів;

2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Хотинський».