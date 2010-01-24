Сьогодні у місті Тлумач Івано-Франківської області відбувся фестиваль «Покутська розколяда».

Про це УНІАН повідомили у відділі внутрішньої політики Тлумацької райдержадміністрації. Святкове дійство відбулося за участю представників обласної влади, керівників району та громадськості міста. На фестиваль прибули мистецькі аматорські колективи області з покутського регіону, а також виступили з вітаннями мистецькі групи з інших регіонів - Гуцульщини, Бойківщини та Опілля. Аматорські колективи показали весь цикл різдвяного святкування: Різдво, Меланка, Старий Новий Рік, Йордан. Кожен регіон демонстрував свої колядки та щедрівки. Учасників фестивалю нагородили грамотами та цінними подарунками.