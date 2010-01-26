Чоловіка, який примерз до криги, віддерли рятувальники

На Волині співробітники МНС врятували чоловіка, який примерз до криги на водосховищі.

Як повідомили в прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області, повідомлення про те, що в Ковелі на кризі під пішохідним мостом міського водосховища нерухомо лежить людина надійшло сьогодні вночі. На місце події вирушила чергова варта СДПЧ-4 міста Ковеля. По прибутті з’ясувалося, що 43-річний чоловік у мокрому одязі ледве подавав ознаки життя і перебував у напівсвідомому стані.

Старший пожежний Микола ХРУСЬ, ризикуючи будь-якої миті провалитися у крижану воду, наблизився до чоловіка та спробував відтягнути його з небезпечного місця, адже за крок від потерпілого твердий покрив водойми змінювала течія. Лід під потерпілим був хисткий, а глибина у цьому місці сягала понад 6 метрів. Проте спроба перетягнути чолов’ягу на більш безпечну ділянку виявилися невдалими – з’ясувалося, що ковельчанин примерз до криги. Після тривалого часу рятувальник визволив потерпілого, після чого рятувальники витягнули обох на берег. Потерпілого одразу ж передали до рук медиків. Зараз життю врятованого нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, на Волині з початку року з обмороженням госпіталізовано 15 громадян.