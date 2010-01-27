Щоб затримати бригаду браконьєрів, викликали "Беркут"

У Черкаській області на території Канівського району працівники водної міліції лінійного відділу міліції пристані “Канів” затримали бригаду мисливців-браконьєрів у складі 7 осіб. Для їх затримання знадобилась допомога спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Черкаській області, затримані особи займалися незаконним полюванням в угіддях Чернишівської сільської ради. При обшуку правоохоронці виявили у них 2 розчленовані туші диких кабанів, які мисливці розфасували по своїх речових мішках, 7 рушниць, 96 набоїв до них та 4 мисливські ножі, а також ліцензію на полювання на пушного звіра.

Проти браконьєрів порушено кримінальну справу за ст. 248 (незаконне полювання) ККУ, яка передбачає до 5 років позбавлення волі та конфіскацію зброї.