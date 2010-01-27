Фінансова криза: у МВФ побачили привід для оптимізму
08:39, 27 січня 2010Суспільство
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Новий прогноз зростання світової економіки
Світова економіка виходить із рецесії швидше, ніж очікувалося, стверджує Міжнародний валютний фонд, який представив новий прогноз зростання світової економіки в 2010 році.
Згідно з МВФ, зростання становитиме близько 4%, тоді як минулого року спостерігався спад, повідомляє радіо «Свобода».
Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН, проте, застеріг уряди від дуже швидкої відміни введених ними антикризових заходів, оскільки зростання все ще нестабільне.
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