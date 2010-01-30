Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що максимум через півроку Україна вийде з економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час телеефіру на каналі "Інтер".

"Я думаю три-чотири місяці, максимум півроку і країна вийде саме на той шлях, який і буде називатися економічним становленням", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що сьогодні уряд і вона як кандидат в президенти дивляться в майбутнє досить впевнено. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, важко переживати кризу, але можливо. "Кризи не тривають пожиттєво. Вони завжди мають початок і мають кінець", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила переконання, що Україна пройшла кризу, не зруйнувавши фінансову стабільність країни. Глава уряду також висловила переконання, що криза є бідою, на якій не варто будувати рейтинги.