Пограбували краєзнавчий музей
02:07, 30 січня 2010Суспільство
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Повідомлення з Кіровоградщини
В Кіровоградській області невідомі пограбували Вільшанський районний краєзнавчий музей, зламавши замок на вхідних дверях.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
Подія сталась 18 січня цього року. Грабіжники винесли кілька ікон, шаблю, меч, геологічну колекцію, прикраси з міді та бронзи. Деякі зниклі експонати перебували на музейному обліку України.
Вартість викрадених речей встановлюється.
Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області, за даним фактом порушена кримінальна справа. Наразі працівники внутрішніх органів проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до пограбування.
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