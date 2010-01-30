Пограбували краєзнавчий музей

В Кіровоградській області невідомі пограбували Вільшанський районний краєзнавчий музей, зламавши замок на вхідних дверях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Подія сталась 18 січня цього року. Грабіжники винесли кілька ікон, шаблю, меч, геологічну колекцію, прикраси з міді та бронзи. Деякі зниклі експонати перебували на музейному обліку України.

Вартість викрадених речей встановлюється.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області, за даним фактом порушена кримінальна справа. Наразі працівники внутрішніх органів проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до пограбування.