Тимошенко: якщо підвищити пенсійний вік, люди не доживуть до пенсії

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не допустить підвищення пенсійного віку для громадян України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на запитання ведучого, чому, попри неодноразові поради ігнорує таку можливість як антикризовий захід.

"Я ніколи, поки знаходжуся у владі чи опозиції, таких дій по відношенню до людей не допущу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що потрібно спершу підняти рівень життя людей, рівень системи охорони здоров’я, прожитковий мінімум, а потім робити такі "жахливі кроки".

При цьому прем’єр зауважила, що ті, хто виступає з такими пропозиціями, не мають "серця, або розуму, або мінімальних знань, як живуть сьогодні українці". Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що середня тривалість життя як жінок, так і чоловіків сьогодні в Україні становить 66-67 років. "А це значить, що тоді в країні, де за 18 років не побудована система охорони здоров’я, нормальна екологічна система, ввести такий пенсійний вік – це значить, що багато людей до своєї пенсії доживати не будуть", - наголосила прем’єр-міністр.