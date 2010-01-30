Мінфін назвав головну причину конфлікту на комбінаті «Україна»

Причиною конфліктної ситуації на поліграфічному комбінаті «Україна», який випускає документи суворої звітності, є втрата керованості підприємством з боку держави.

Про це заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ в коментарі газеті «Дзеркало тижня».

«Головною причиною ситуації на комбінаті «Україна» є втрата керованості підприємством. Формально підпорядковуючись Мінфіну, керівництво державного комбінату - власника ЄДАПС, у комерційному питанні виступило на боці керівництва ЄДАПС, а не уряду», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

На думку керівника Міністерства фінансів, директор підприємства Валентин МУЗИКА дуже часто знаходився на лікарняному, а його підлеглі не несли прямої відповідальності перед урядом.

«Директор В.МУЗИКА за станом здоров’я часто перебував на лікарняному, а відповідальність перед органом управління несе тільки директор. Його заступники ніякої відповідальності не несли - я навіть не міг отримати від них пояснювальні», - констатував І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що Мінфін на даний момент забезпечив необхідну відповідальність перед законом заступників директора поліграфкомбінату «Україна».

«Ми внесли зміни в статут підприємства відповідно до повноважень Мінфіну та наділили заступників не тільки правами, а й відповідальністю. Все інше - це політика», - заявив І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас джерела «ДТ» у Мінфіні стверджують, що міністерство не підтримувало ідеї заміни директора поліграфкомбінату «Україна» В.МУЗИКИ до закінчення президентських виборів.