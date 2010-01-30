У Києві шестеро шахраїв нагріли громадян та банки на мільйон доларів

Прокуратурою міста Києва порушено та розслідується кримінальна справа стосовно шести громадян, які у складі злочинної групи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами фізичних осіб та різних банківських установ столиці на понад 1 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, на даний час уже арештовано не тільки виконавців, а й організаторів цього злочину.

Зараз проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на збирання доказів інших епізодів злочинної діяльності вказаних осіб.

На підставі відповідних рішень суду за місцем проживання затриманих проведено обшуки та вилучено велику кількість документів, що оформлялися на майно фізичних та юридичних осіб, і свідчать про злочинну діяльність цієї групи. Зокрема, йдеться про отримання за підробленими документами банківських кредитів на соціально незахищених громадян.

Як зазначили у прокуратурі, це угруповання було викрито в результаті тісної співпраці працівників прокуратури Києва з управлінням карного розшуку ГУ МВС України в м. Києві.