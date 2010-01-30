Погода на завтра: синоптики обіцяють проблеми

На території України в зв`язку з переміщенням циклону з Балкан найближчої доби очікується ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, зокрема, вранці та вдень 31 січня у західних областях, вночі 1 лютого на більшій частині території країни сильний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат місцями 25-30 м/с.

У південних, центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, в окремих районах сильна, у Криму дощі в горах з мокрим снігом, місцями сильні опади, вдень 1 лютого у західній половині послаблення опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

Завтра температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, на Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині до 14° морозу, вдень від 2 °морозу до 3° тепла; у південних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла; в Криму вночі 1-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві та Київській області 31 січня хмарна погода, сніг. Температура вночі по області 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла .