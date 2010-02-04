Скоєно замах на директора одеського похоронного бюро

В Одесі скоєно замах на директора міського похоронного бюро Миколу ПЕСТРУЄВА.

Як повідомила УНІАН начальник відділу взаємодії зі ЗМІ міськуправління міліції Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА, саморобний вибуховий пристрій, що реагує на рух, спрацював, коли М.ПЕСТРУЄВ підходив до дверей свого офісу сьогодні на подвір’ї 2-поверхового будинку №40 по Грецькій вулиці, поряд з будівлею Приморського РВВС м.Одеси.

Як встановили фахівці-вибухотехніки, вибуховий пристрій був сполучений із силовим кабелем під аркою будівлі. Від вибуху у вікнах будівлі вилетіли шибки, пошкоджена права сторона будинку.

За словами Т.ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, М.ПЕСТРУЄВА «з численними пораненнями госпіталізовано - йому зроблена хірургічна операція».

Порушена кримінальна справа за ст. 15 (замах на злочин) і 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України, проінформувала Т.ХМЕЛЬНИЦЬКА.

Начальник міськуправління міліції Едуард ДОБРИНІН, який прибув на місце події, від коментарів відмовився, а мер Одеси Едуард ГУРВІЦ шкодує, що "цей факт співпав з тим, що Одеса була оголошена найкомфортнішим з найбільших міст України».

«Утім, - додав Е.ГУРВІЦ, - можливо, це і не випадковий збіг, а комусь хочеться зіпсувати враження від ухваленого в Києві рішення і створити атмосферу невпевненості і страху в Одесі. Не секрет, що сьогодні до влади в Одесі рвуться кримінальні злочинці, які не зупиняться ні перед чим».

Разом з тим мер висловив переконання в тому, що організатори і виконавці вибуху будуть знайдені.