Студентський союз закликає молодь підтримати Тимошенко

Представники Національного студентського союзу (НСС) закликали українське студентство взяти активну участь у голосуванні під час другого туру виборів Президента України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили президент НСС Анатолій ІГНАТОВИЧ, віце-президент НСС з питань міжнародного співробітництва Оксана ЛАГАН та інші представники студентського об’єднання.

“Ми закликаємо студентів не бути байдужими, бо це можливість впливати на подальшу долю держави”, - наголосив А.ІГНАТОВИЧ.

Вони поінформували, що задля активізації участі студентів представники НСС провели перед другим туром виборів президента у вузах країни агітаційну кампанію з використанням плакатів відповідного змісту.

А.ІГНАТОВИЧ нагадав також, що як вже заявляв НСС, більшістю членів об’єднання прийнято рішення підтримувати кандидата Юлію ТИМОШЕНКО, оскільки вони задоволені діяльністю чинного уряду і чинного прем’єра та вже існуючим “ефективним діалогом” щодо розв’язання проблем студентської молоді.

“Ми, студенти, як частина майбутньої наукової еліти держави, патріоти своєї країни закликаємо кожного свідомого українця віддати свій голос за зміни, інновації та європейський розвиток, підтримавши на виборах Юлію ТИМОШЕНКО”, - озвучив А.ІГНАТОВИЧ звернення НСС до виборців України.

За його словами, незважаючи на намагання учасників виборчої кампанії організувати підкуп голосів студентів, пропонуючи їм від 100 до 1 тис. грн., проведення “оббріхування конкурентів”, студентство залишається об’єднаним і в цьому середовищі немає ніяких розколів. “Навпаки, є консолідація, об’єднання навколо життєвих цінностей і ніякі провокації щодо мови, ніякі провокативні заяви щодо інших суперечливих речей не здатні змусити студентів посваритись”, - запевнив президент НСС.

Він поінформував, що очолювана ним спілка об’єднує органи студентського самоврядування у приблизно 100 вищих навчальних закладах України 3-4 рівнів акредитації.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого на прес-конференції у Львові А.ІГНАТОВИЧ заявив про рішення більшості в НСС підтримати Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі виборів та озвучив відповідне звернення до громадян України.

У документі, зокрема, наголошується, що «Національний студентський союз, провідне незалежне всеукраїнське об’єднання органів студентського самоврядування та студентських організацій, що виражає інтереси 2,5 млн. осіб, які навчаються, своєю більшістю підтримує ініціативу української інтелігенції на чолі з Борисом ПАТОНОМ та закликає кожного українця прийти на вибори та обрати шлях інтелектуального розвитку, шлях реформ та побудови європейської держави».