Біля польських установ в Україні відбулися акції на захист Бандери

У Луцьку біля Генерального консульства Республіки Польща відбувся пікет.

Як передає кореспондент, загалом на пікет зібралося близько двох десятків людей, які з них тримали плакати з гаслами „Бандера – наш герой”, „Героям УПА – слава! Українцям сильну державу!” та прапори ВО „Свобода”. Пікетувальники вимагали, аби поляки не втручалися у внутрішню політику України. Акція протесту тривала близько години.

Під час пікетування «Свобода» передала Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Польща в Україні Яцеку КЛЮЧКОВСЬКОМУ та генеральним консулам заяву “щодо проявів українофобії та шовінізму у Республіці Польща”.

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Близько двадцяти представників Одеської обласної організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода» провели пікетування будівлі Генерального консульства Польщі в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, переважно молоді одесити, тримали в руках гасла: «Бандера - наш герой» і «Польщо, покайся!».

За словами лідера облорганізації Павла КИРИЛЕНКА, «таким чином ми протестуємо проти спроб шовіністичних кіл Польщі, з якою у України встановилися дружні зв`язки, нагнітати антиукраїнську істерію у зв`язку з довгожданим визнанням керівництвом країни заслуг Степана Бандери перед українським народом і державою».

«Ми вважаємо неприйнятними те, - уточнив П.КИРИЛЕНКО, - що певні організації в Польщі організовують антиукраїнські акції біля Посольства України у Варшаві, а також генконсульств України в Кракові, Любліні і Вроцлаві, намагаючись тим самим уразити уразити українців».

З урахуванням цього, підсумував він, «ми прийшли до Генконсульства Польщі, аби передати Генеральному консулові Веславу МАЗУРУ звернення, в якому, у свою чергу, вимагаємо «офіційно вибачитися за політику примусової полонізації українців у XV-XX століттях; виплатити компенсації українцям, які постраждали від польського терору й окупації українських земель в XX столітті; засудити злочини польських збройних формувань, зокрема Армії Крайової, проти українців».

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Близько 50 представників ВО «Свобода» пікетували Генеральне консульство Польщі у Львові з вимогами припинити польською стороною «нагнітання антиукраїнської істерії довкола визнання Степана Бандери Героєм України».

Учасники пікетування тримали плакати з написами: «Бандера – наш Герой! Слава Україні!», АК (Армія Крайова) - бандити!», «Польща – покайся!», «УПА – герої!» та періодично скандували: «Бандера – наш герой!».

Також «свободівці» вимагали скасувати постанову Сейму РП від 15 липня 2009 року, у якій «польський Сейм прямо звинувачує ОУН-УПА у масових вбивствах і етнічних чистках польського населення 1943 року на території Західної України і, одночасно, прославляє польські збройні формування, що діяли у той час на українській території – Армії Крайової, Самооборони Кресової і Батальйонів Хлопських».

Під час пікетування «свободівці» передали заяву Генеральному консулу Республіки Польща у Львові Гжегожу ОПАЛІНСЬКОМУ щодо “проявів українофобії та шовінізму” у Республіці Польща у якій, зокрема, наголошується на тому, що «позиція Польщі щодо визнання Степана Бандери та ОУН-УПА є втручанням у внутрішні справи України та шкодить міжнародному іміджу нашої держави».

Автори заяви також закликали владу Республіки Польща «припинити здійснювати кроки, що нагнітають антиукраїнську істерію та ображають національну гідність українців» та «виплатити компенсації українцям, які постраждали від польського терору та окупації українських земель у XX столітті».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, об’єднання сьогодні провело аналогічні пікетування посольства та консульств Республіки Польща у Києві та Харкові.

Натомість, за інформацією ВО “Свобода”, у Польщі заплановано пікети українських дипломатичних установ у Варшаві, Кракові, Любліні та Вроцлаві, основним гаслом яких є «Бандера, ОУН-УПА і СС «Галичина» – ганьба і осуд». Організатори пікетів, відзначає ВО “Свобода”, “вдаються навіть до шантажу України, пов’язуючи визнання українських героїв із проведенням Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та погрожуючи написати до керівництва ФІФА та УЄФА, що, мовляв, у Львові, де мають проходити матчі, панує «скандальна, націоналістична атмосфера» і т.д.