Кримінальна відповідальність за електровудки скоротить браконьєрство

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що введення кримінальної відповідальності за використання електроструму при рибальстві зменшить кількість випадків браконєрства.

Про це він заявив, коментуючи підписання Президентом прийнятого 21 січня Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу», повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він наголосив, що у законі, зокрема, присутня норма, запропонована ним щодо посилення кримінальної відповідальності за заняття незаконним рибним промислом, а саме - за рибальство з використанням вибухових, отруйних речовин та електроструму.

За словами віце-спікера, введення цієї норми було необхідне, оскільки браконьєрство з використанням варварських методів масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу в останні роки набуло таких загрозливих розмірів, що законодавці були просто зобов’язані адекватно прореагувати прийняттям відповідного законодавчого акту. «Засоби електролову буквально «стерилізують» водойму, вбиваючи і пошкоджуючи все живе у радіусі дії струму», - сказав М.ТОМЕНКО.

Окрім того, за словами віце-спікера, з огляду на те, що дана норма є новою в українському законодавстві, органи виконавчої влади, зокрема Державний комітет рибного господарства, повинні дати спеціальні роз’яснення регіональним підрозділам та відповідним інспекціям щодо дій у частині її застосування.