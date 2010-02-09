Блок Кличка: нинішня влада хоче розпродати якнайбільше об'єктів

Блок Віталія Кличка вимагає від Київської міської ради прийняти рішення, яке заборонить приватизацію та перепрофілювання приміщень книгарень, бібліотек та інших закладів культури столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку, за словами його лідера Віталія КЛИЧКА, ситуація із книгарнею «Сяйво» “демонструє розуміння нинішніми очільниками міста того факту, що владарювати в Києві їм залишилось недовго. Тому вони хочуть розпродати якомога більше об’єктів комунальної власності”.

Непрозорий конкурс, проведений у Шевченківській РДА з продажу книгарні, її рейдерське захоплення та спотворення майна є свідченням цинічного нищення столичною владою об’єктів культури в Києві задля вдоволення власних фінансових інтересів, заявив В.КЛИЧКО.

«Подібні ситуації демонструють загальне ставлення діючої влади на чолі з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ до закладів мистецтва та їх представників. Для них так просто – знищити осередок україномовної книжної індустрії в столиці. У цих людей нема навіть гадки, що окрім фінансових інтересів, існують ще й духовні цінності та потреби», – переконаний він.

«Нині закон, який би мав захищати інтереси громадян, не діє, і беззахисні заклади мистецтва лишаються сам на сам із озброєними рейдерами», – заявив В.КЛИЧКО.

За його словами, Блок Кличка ще з 2006 року протидіє намаганням окремих представників команди мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО приватизувати приміщення книгарні. «Ми підготували проект рішення, яке б забороняло приватизацію книгарень «Сяйво» і «Знання». Тоді столична влада наш проект проігнорувала. Я сподіваюся, що сьогодні за допомогою прокуратури та правоохоронних органів, які втрутилися в ситуацію, ми зможемо захистити книгарню «Сяйво» від рейдерів», – наголосив В.КЛИЧКО.