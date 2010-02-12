"Київводоканал" зрікся скандального котловану біля Хрещатика

ВАТ «АК «Київводоканал» заявляє, що не має жодного відношення до будівельних робіт, що здійснююся на місці скверу з фонтаном поблизу будинку на вул. Прорізній, 3.

Про це йдеться в заяві “Київводоканалу”, оприлюдненій на офіційному веб-порталі підприємства, у відповідь на численні звернення громадськості щодо початку будівництва на Прорізній, 3, де замовником значиться «Київводоканал».

В заяві компанії зазначається, що будівництво котловану по вул. Прорізна, 3, не є в компетенції товариства. Більше того, ремонтно-будівельні бригади ВАТ «АК «Київводоканал» не ведуть жодних робіт, пов’язаних з водопостачанням та водовідведенням, за означеною адресою. Також товариство не виступає замовником цих робіт.

Про факт ведення будівельних робіт за даною адресою “Київводоканал” повідомив органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого прокуратура Києва поінформувала, що опротестувала рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 р., яким ТОВ «Парус» передано у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,11 га для будівництва, експлуатації та обслуговування підприємства громадського харчування на вул. Прорізній, 3-5, у Шевченківському районі Києва за рахунок земель міської забудови.

Прокуратура зазначає, що дане рішення Київради є незаконним і підлягає скасуванню.

В той же час вже декілька тижнів на вулиці Прорізній тривають сутички між забудовником і місцевими мешканцями. Про будівництво під вікнами люди дізналися вже тоді, коли побачили паркан. Хоча відомо, що будівництво веде ТОВ «Парус», на табличці, що з’явилася на паркані, замовником значиться «Київводоканал».

Будівельні роботи на вул. Прорізній, 3, продовжуються, зокрема, днями було вирито котлован на місці фонтану.