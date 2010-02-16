У Дніпропетровську на хабарі 15 тис. доларів упіймали ревізора КРУ

15 лютого 2010 р. у Дніпропетровську за отримання 15 тис. доларів хабара затримано „на гарячому” ревізора контрольно-ревізійного управління в області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового слідства встановлено, що ревізор контрольного управління провела перевірку одного з ТОВ міста, в ході якої були виявлені певні порушення в діяльності підприємства. За не відображення у акті перевірки цих недоліків ревізор вимагала та отримала від засновника ТОВ хабар у сумі 15 тис. доларів. Прокуратура Індустріального району Дніпропетровська порушила за даним фактом кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням). Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.