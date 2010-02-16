Уряд планує фінансувати з бюджету Меморіал "Тюрма на Лонцького"

Уряд планує забезпечити фінансування з державного бюджету функціонування Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", який на початку лютого 2010 року за рішенням Кабінету Міністрів був переданий до сфери управління Українського інституту національної пам‘яті.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні під час відвідин музею.

"Цього року у проекті бюджету мають бути закладені кошти на функціонування музею, куди входитиме заробітна плата працівників, початок ремонтно-реставраційних робіт. Ми домовились про те, що обласна та міська рада, а також обласне управління Служби безпеки України будуть всіляко продовжувати підтримку музею", - сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому, за його словами, необхідно враховувати кілька етапів розвитку музею. "Перш за все, зараз триває передача музею до Інституту національної пам’яті. Адже установа вже функціонує півроку. Я хотів би наголосити, що цей музей має не лише національне значення, а й міжнародне. Я переконаний, що пройде небагато часу і Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" підтвердить своє міжнародне значення. Музей має велике просвітницьке значення і той факт, що його вже відвідало більше трьох тисяч людей, говорить про необхідність такого музею, особливо для молоді", - додав він.