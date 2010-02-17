Голова Севастопольської міськради не схвалює перенесення виборів

Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ не схвалює перенесення виборів до місцевих рад з 30 травня на пізніший термін.

Про це В.САРАТОВ заявив на зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про його ставлення до скасування Верховною Радою України постанови про проведення виборів до місцевих рад 30 травня.

«Я б вибори провів 30 травня. Це моя особиста думка. Я вважаю, що зараз реально ну дуже складно буде працювати Верховна Рада України, не треба піддаватися омані, дуже складно буде працювати», - сказав В.САРАТОВ.

На його думку, «основна проблема зараз буде в ухваленні законодавства».

Коментуючи нову можливу дату проведення виборів - 26 вересня, голова міськради зазначив: «Немає заперечень проти проведення виборів 26 вересня, просто буде дуже коротка кампанія, тому що влітку народ, як не дивно, відпочиває. Хоча це, я думаю, нормально. Тому що якщо ще влітку займатися виборами, тоді... буде взагалі цікаво».

В.САРАТОВ також повідомив, що виступає за проведення виборів до місцевих рад за відкритими списками, тому що «на регіональному рівні люди повинні знати, за кого вони голосують».

Також він не виключає, що будуть ухвалені зміни до законодавства, згідно з якими місцеві ради обиратимуться за принципом «50 на 50», - «за партійно-мажоритарним принципом».

Крім того, В.САРАТОВ повідомив, що вранці на пленарному засіданні сесії міськради депутати «встигли ухвалити рішення щодо кількості депутатських мандатів у міській раді 6-го скликання (їх вирішено залишити в кількості 75 - УНІАН), і ось мені показують постанову Верховної Ради України про те, що призначені 30 травня вибори скасували».