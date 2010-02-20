Густий туман зриває роботу Харківського аеропорту

Через густий туман частково зривається графік роботи Харківського міжнародного аеропорту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, зокрема, літак на Київ, що мав вилетіти сьогодні з Харкова о 7.10, зміг відбути із затримкою більш як на 4 години. Затримався також з прибуттям і рейс зі столиці.

В середині дня погода дозволила прийняти міжнародний рейс Відень-Харків, і він прибув вчасно о 13.54.

Водночас, затримується прибуття літака з Тбілісі, і під питанням залишається зворотній рейс до столиці Грузії, повідомив представник аеропорту.