Ірак не має наміру залучати іноземців до видобутку нафти

Прем`єр-міністр Іраку Нурі Аль-Маліки заявив, що держава не планує більше залучати іноземні компанії для розробки нафтових родовищ країни, окрім тих, які виграли тендери в 2009 р. Інакше, за його словами, країна виявиться сильно залежною від зарубіжних компаній, передає Reuters. "Ті родовища, які не виставлялися на тендери, або право на розробку яких ніхто не отримав, Ірак розроблятиме самостійно" - додав прем`єр.

Ірак - четверта країна в світі за величиною запасів нафти і 11-а держава-нафтодобувник.

12 грудня 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, група компаній, очолювана російським енергетичним гігантом ЛУКОЙЛ, виграла тендер на освоєння одного з найпривабливіших іракських нафтових родовищ "Західна Курна". Його розвідані запаси становлять 12,9 млрд барр.