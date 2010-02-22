У Євпаторії знайшли нелегальну АЗС

Співробітники податкової міліції виявили в Євпаторії автозаправну станцію, яка працювала без необхідних дозвільних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Криму, на АЗС вилучено бензин різних марок і дизельне пальне (більш як 36 тонн) на загальну суму близько 270 тис. грн.

Матеріали за даним фактом буде передано до суду.