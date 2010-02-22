У Євпаторії знайшли нелегальну АЗС
12:01, 22 лютого 2010Суспільство
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Матеріали передадуть до суду
Співробітники податкової міліції виявили в Євпаторії автозаправну станцію, яка працювала без необхідних дозвільних документів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Криму, на АЗС вилучено бензин різних марок і дизельне пальне (більш як 36 тонн) на загальну суму близько 270 тис. грн.
Матеріали за даним фактом буде передано до суду.
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