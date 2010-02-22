Справу про напад на фотокора УНІАН готують до передачі в суд

Кримінальну справу про напад на фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА під час фотографування рейдерского захоплення новокаховского заводу "Таврія" у вересні минулого року готують до передачі в суд.

Про це УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Мене сьогодні ознайомили зі справою, я її підписав. Тепер справу покажуть обвинуваченому і передадуть до суду", - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Також він пояснив, що справу було порушено за двома статтями Кримінального кодексу України - ст.171 (Перешкоджання професійній діяльності журналіста) і ст.125 (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія" в місті Нова Каховка Херсонської області.

До адмінбудинку заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, які були одягнені в чорну уніформу й екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівілі.

На захист заводу виступили його співробітники і місцеві жителі, загалом близько 1 тисячі осіб.

Під час рейдерського захоплення адмінбудинку заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН у Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, вважаючи В.ДАНИЛЬЧЕНКА фотографом з боку нападаючих, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

11 вересня Новокаховська районна прокуратура повідомила, що не знайшла підстав, які б підпадали під дію ст.171 Кримінального кодексу України, для порушення кримінальної справи за фактом першкоджання професійній діяльності фотокореспондентові УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКУ під час рейдерської атаки на завод "Таврія".

18 вересня 2009 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття фотокореспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту навколо коньячного заводу “Таврія".