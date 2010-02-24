Завтра в Києві - до 4° тепла

Завтра вдень у Києві буде 2-4° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25 лютого по Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західній частині та на Одещині невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Криму подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах - 4-9° морозу, на півдні Криму - 3-5° тепла; вдень - 1-5° тепла, у південній частині та на Закарпатті - 6-11°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 1-5° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.