Черкаській області не вистачає більше 1,5 тисяч лікарів

В Черкаській області не вистачає 1 тис. 537 лікарів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації Юрій КУВІТА.

Упродовж минулого року в Черкаській області чисельність лікарів зменшилася на 61 особу і становила 4041 фахівця. Дефіцит лікарських кадрів на початок 2010 року становить 1537 осіб. Зокрема, в області бракує лікарів-лаборантів, педіатрів, фтизіатрів, психіатрів, патологоанатомів, рентгенологів, лікарів загальної практики сімейної медицини.

За словами Ю.КУВІТИ, дефіцит кадрів залишається однією із найголовніших проблем галузі охорони здоров’я Черкаської області.

Ще складнішою є кадрова ситуація на селі. Тільки за останні 4 роки укомплектованість лікарями лікарських амбулаторій зменшилась з 69,1% до 60,8%, дільничних лікарень - з 71,3% до 68%.

Практично невирішеною залишається проблема забезпечення медпрацівників житлом Упродовж 2009 року для медпрацівників області виділено всього 4 квартири зокрема, 2 - молодим спеціалістам, які мають право на позачергове отримання житла.