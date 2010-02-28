Кабмін дав Києву 500 мільйонів на реконструкцію каналізації

500 мільйонів гривень, виділені Кабінетом міністрів України Києву, будуть спрямовані на фінансування проектів будівництва та реконструкції у столиці.

Як повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО, згідно з урядовою Постановою, бюджетні кошти спрямовуються на фінансування реконструкції каналізаційних, прохідних і напірних колекторів і водовідної мережі.

75,6 млн. гривень виділено на комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої кільцевої дороги; 16,6 мільйонів – на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації; 23,6 млн. гривень – на реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації.

Крім того, 9,8 млн. гривень Кабмін передбачив для удосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації у Дарницькому районі Києва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів виділив 500 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду Київській міській державній адміністрації на виконання Києвом функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".

Текст відповідної постанови (№ 185 від 24 лютого 2010 року) за підписом прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.