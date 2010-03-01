КМДА просить Нафтогаз вплинути на ситуацію в Києві

21:24, 01 березня 2010
Суспільство
973 0

Тристоронній меморандум має діяти до травня

Київська міська державна адміністрація звернулася до НАК «Нафтогаз України» з проханням вплинути на дії відповідальних працівників філіалу Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», які перевищили свої повноваження і порушили умови тристоронньої угоди щодо безперебійного постачання газу київським ТЕЦ впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Згідно з повідомленням, столична адміністрація просить «Нафтогаз» зобов`язати газотранспортну компанію «Київтрансгаз» неухильно дотримуватися умов меморандуму.

Нагадаємо, восени 2009 року між Київською міськдержадміністрацією, АЕК «Київенерго» і НАК «Нафтогаз України» був укладений тристоронній меморандум, що передбачає стабільне постачання Києва газом упродовж усього опалювального сезону. Угода діє до травня 2010 року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter