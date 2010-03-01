КМДА просить Нафтогаз вплинути на ситуацію в Києві

Київська міська державна адміністрація звернулася до НАК «Нафтогаз України» з проханням вплинути на дії відповідальних працівників філіалу Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», які перевищили свої повноваження і порушили умови тристоронньої угоди щодо безперебійного постачання газу київським ТЕЦ впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Згідно з повідомленням, столична адміністрація просить «Нафтогаз» зобов`язати газотранспортну компанію «Київтрансгаз» неухильно дотримуватися умов меморандуму.

Нагадаємо, восени 2009 року між Київською міськдержадміністрацією, АЕК «Київенерго» і НАК «Нафтогаз України» був укладений тристоронній меморандум, що передбачає стабільне постачання Києва газом упродовж усього опалювального сезону. Угода діє до травня 2010 року.