Про своє рішення піти заявив голова ДКЦПФР

Сергій ПЕТРАШКО заявив про своє рішення піти з посади голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) у зв`язку зі зміною влади в Україні та припиненням діяльності уряду, який призначив його на цю посаду.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДКЦПФР.

Як наголошується у повідомленні, С.ПЕТРАШКО вважає, що відставка у випадку зміни влади є нормальною європейською практикою і повинна стати доброю традицією для українських політиків і чиновників.

"Сергій ПЕТРАШКО підсумував, що за той період, коли він очолював Комісію, був продовжений курс двох попередніх складів Комісії", - зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України призначив С.ПЕТРАШКА головою ДКЦПФР 3 червня 2009.