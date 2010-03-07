Букмекери приймають останні ставки на переможців "Оскара"

Букмекерські контори приймають останні ставки на церемонію вручення нагород Американської академії кіномистецтв, до початку якої залишаються лічені години, передає кореспондент РІА "Новости".

Менше всіх ризикують - і виграють - ті, хто ставлять на Джефа Бріджеса і Сандру Буллок як кращих акторів 2009 року, свідчать результати сайту Easy odds, який розмістив дані 13 провідних букмекерських контор, поки що відкритих для ставок.

Бріджес, який зіграв у фільмі "Божевільне серце" музиканта, якого змогло відродити тільки кохання, був незмінним фаворитом на всіх церемоніях, що передували "Оскару". Обсипана нагородами і Сандра Буллок за роль у фільмі "Невидимий бік".

У ставках на кращий фільм єдності немає, вони розподілилися переважно між "Аватаром" Джеймса Кемерона - 5/4 - і "Повелителем бурі" Кетрін Бігелоу - 6/5. Третьою за популярністю ставок фігурує стрічка "Безславні покидьки" Квентіна Тарантіно, обіцяючи 15-разовий виграш у разі його перемоги.

Менше за все шансів на перемогу американці дають фільмові "Серйозна людина" братів Коен. Зате у разі його перемоги на кожен поставлений долар припаде аж 200 “зелених”.

Ніхто не сумнівається в тому, що золоту статуетку "Оскар" за візуальні ефекти одержить блокбастер "Аватар". Фільм, бюджет якого перевищив 220 мільйонів доларів, переніс глядачів в дивовижний світ планети "Пандорра", встановивши світовий рекорд касових зборів.

Відповідно, на поставлений долар більше двох центів виграти не вдасться.

Прогнози, які покликані зробити тригодинне видовище 82-ї церемонії вручення головних нагород в світі кіно більш захоплюючим і азартним, можна розмістити і на самому офіційному сайті Академії кіномистецтв.

У Голлівуді в неділю увечері відбудеться головна щорічна подія світу кіно - вручення золотих статуеток "Оскар" за найвидатніші досягнення року.

Попри те, що члени академії вперше до нинішньої церемонії розширили список номінантів з п`яти до 10 картин, більшість критиків передбачають, що конкуренція за головний "Оскар" - кращий фільм - розвиватиметься між двома картинами - фантастичним бойовиком "Аватар" і психологічним тріллером на матеріалі іракської війни "Повелитель бурі".

Обидві стрічки фігурують в дев`яти номінаціях.